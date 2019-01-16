Помірне голодування може подовжити життя. Фото: Newsler

https://racurs.ua/ua/n116875-pomirne-goloduvannya-moje-prodovjyty-jyttya-amerykanski-vcheni.html

Racurs.ua

Помірне голодування може подовжити життя. Такого висновку дійшли вчені Каліфорнійського університету.

Під час проведених досліджень вченим вдалося встановити вплив контрольованого голодування на циркадні ритми, йдеться у статті журналу Cell Reports, передає Lenta.ru.

Правильні циркадні ритми зменшують ризик захворювання на рак і подовжують тривалість життя. Ритми демонструють інтенсивність біологічних процесів та залежать від режиму дня, обміну речовин в організмі, прийомів і засвоєння їжі. У свою чергу неправильні ритми можуть призвести до появи різних захворювань.

Вчені з’ясували, що помірне голодування активує альтернативні метаболічні шляхи і впливає на роботу ключових елементів для циркадних ритмів. Під час відмови від прийому їжі на 24 години знижується активність білків, тільки 20−34% генів у тканинах печінки і скелетних м’язів зберігають своє попереднє функціонування. Водночас зазначені процеси переводять геном у стан очікування, що в свою чергу допомагає сформувати нові ритми під час наступного прийому їжі.

Тобто помірне голодування здатне відновити порушені ритми і надати захисного ефекту здоров’ю.

Раніше американський вчений заявив, що відмова від м’яса негативно позначиться на людстві.