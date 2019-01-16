Медицинские обещания от Гройсмана: «Бесплатная диагностика» и электронный рецепт ожидают украинцев в 2019 году

Новации в медицине для украинцев в 2019 году

https://racurs.ua/n116874-medicinskie-obeschaniya-ot-groysmana-besplatnaya-diagnostika-i-elektronnyy-recept-ojidaut.html

Racurs.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня, 16 января, в Twitter сообщил, какие новации в медицине ждут украинцев в 2019 году.

Он утверждает, что с 1 апреля, чтобы получить препараты, входящие в программу «Бесплатные лекарства», не надо будет сообщать о своем месте проживания, потому что это не будет иметь значения. Будут выдавать электронный рецепт, по которому лекарства можно будет получить в любом городе, в аптеках, участвующих в этой программе.

Также с 1 июля 2019 года вводится программа «Бесплатная диагностика». То есть украинцы смогут пройти 54 вида медицинских обследований бесплатно. Для этого нужно получить направление у личного врача.

Гройсман пообещал завершить строительство «Охматдета» в этом году. Будет ускорено введение в эксплуатацию новых кардиоцентров. По его словам, уже есть оборудование для 39 таких центров. Также наработана программа по сельской медицине. Гройсман пообещал новое качество здравоохранения в этом году.