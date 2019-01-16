Медичні обіцянки від Гройсмана: «Безкоштовна діагностика» й електронний рецепт чекають на українців у 2019 році

Які новації в медицині чекають на українців у 2019 році

https://racurs.ua/ua/n116874-medychni-obicyanky-vid-groysmana-bezkoshtovna-diagnostyka-y-elektronnyy-recept-chekaut.html

Racurs.ua

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні, 16 січня, в Twitterповідомив, які новації в медицині чекають на українців у 2019 році.

Він стверджує, що з 1 квітня, щоб отримати препарати, які входять до програми «Безкоштовні ліки», не треба буде повідомляти про своє місце проживання, бо це не матиме значення. Будуть видавати електронний рецепт, за яким ліки можна буде отримати в будь-якому місті, в тих аптеках, що є учасниками цієї програми.

Також із 1 липня 2019 року запроваджується програма «Безкоштовна діагностика». Тобто українці зможуть пройти 54 види медичних обстежень безкоштовно. Для цього буде потрібно отримати направлення в особистого лікаря.

Гройсман пообіцяв завершити будівництво «Охматдиту» цього року. Буде пришвидшено введення в експлуатацію нових кардіоцентрів. За його словами, вже є обладнання для 39 таких центрів. Також напрацьована програма щодо сільської медицини. Гройсман пообіцяв нову якість охорони здоров’я цього року.