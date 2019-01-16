Сутенера VIP-повій схопили у Києві: опубліковано його смс-листування (ФОТО)

Організатору незаконного бізнесу жінки віддавали 30% заробленого, фото — vycherpno.ck.ua

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Поліція Києва затримала чоловіка, якого довгий час розшукували за підозрою у сутенерстві.

Підозрюваний забезпечував жінкам умови для заняття проституцією, повідомили 16 січня у Національній поліції.

Киянин організував секс-бізнес для VIP-клієнтів та іноземців. Вони платили жінкам від 500 до 10 тис. дол., а послуги надавалися і на території України, і за кордоном.

Організатору незаконного бізнесу жінки віддавали 30% заробленого.

Фігурант відбирав для «роботи» жінок виключно модельної зовнішності. Із ними він спілкувався у месенджерах, обумовлюючи ціну і місце зустрічі із клієнтами.

У поліції оприлюднили скріншоти листування. Як виявилося, серед жінок, які погодилися заробляти проституцією, були й переможниці конкурсів краси.

Довгий час чоловік перебував у державному розшуку. Під час обшуків поліція вилучила «чорну бухгалтерію» сутенера. Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу.

На початку грудня минулого року «Ракурс» повідомляв, що у райцентрі на Вінничині викрили сутенера-турка, який влаштував будинок розпусти. Іноземець шантажував і примушував молодих жінок, в тому числі й неповнолітніх, займатися проституцією. Громадянин Туреччини орендував для «бізнесу» мотель, у якому зупинялися далекобійники-іноземці.