Сутенера VIP-проституток схватили в Киеве: опубликовано его смс-переписку (ФОТО)

Организатору незаконного бизнеса женщины отдавали 30% заработанного, фото — vycherpno.ck.ua

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Полиция Киева задержала мужчину, которого долгое время разыскивали по подозрению в сутенерстве.

Подозреваемый обеспечивал женщинам условия для занятия проституцией, сообщили 16 января в Национальной полиции.

Киевлянин организовал секс-бизнес для VIP-клиентов и иностранцев. Они платили женщинам от 500 до 10 тыс. долл., А услуги предоставлялись и на территории Украины, и за рубежом.

Организатору незаконного бизнеса женщины отдавали 30% заработанного.

Фигурант отбирал для «работы» женщин исключительно модельной внешности. С ними он общался в мессенджерах, обусловливая цену и место встречи с клиентами.

В полиции обнародовали скриншоты переписки. Как оказалось, среди женщин, которые согласились зарабатывать проституцией, были и победительницы конкурсов красоты.

Долгое время мужчина находился в государственном розыске. Во время обысков полиция изъяла «черную бухгалтерию» сутенера. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

В начале декабря прошлого года «Ракурс» сообщал, что в райцентре Винницкой области разоблачили сутенера-турка, который организваол публичный дом. Иностранец шантажировал и заставлял молодых женщин, в том числе и несовершеннолетних, заниматься проституцией. Гражданин Турции арендовал для «бизнеса» мотель, в котором останавливались дальнобойщики-иностранцы.