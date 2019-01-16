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Ракурс
Организатору незаконного бизнеса женщины отдавали 30% заработанного, фото — vycherpno.ck.ua

Сутенера VIP-проституток схватили в Киеве: опубликовано его смс-переписку (ФОТО)

16 янв 2019, 12:57
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Полиция Киева задержала мужчину, которого долгое время разыскивали по подозрению в сутенерстве.

Подозреваемый обеспечивал женщинам условия для занятия проституцией, сообщили 16 января в Национальной полиции.

Киевлянин организовал секс-бизнес для VIP-клиентов и иностранцев. Они платили женщинам от 500 до 10 тыс. долл., А услуги предоставлялись и на территории Украины, и за рубежом.

Организатору незаконного бизнеса женщины отдавали 30% заработанного.

Фигурант отбирал для «работы» женщин исключительно модельной внешности. С ними он общался в мессенджерах, обусловливая цену и место встречи с клиентами.

В полиции обнародовали скриншоты переписки. Как оказалось, среди женщин, которые согласились зарабатывать проституцией, были и победительницы конкурсов красоты.

Переписка сутенера и проституток, скриншот — Национальная полиция

Долгое время мужчина находился в государственном розыске. Во время обысков полиция изъяла «черную бухгалтерию» сутенера. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

В начале декабря прошлого года «Ракурс» сообщал, что в райцентре Винницкой области разоблачили сутенера-турка, который организваол публичный дом. Иностранец шантажировал и заставлял молодых женщин, в том числе и несовершеннолетних, заниматься проституцией. Гражданин Турции арендовал для «бизнеса» мотель, в котором останавливались дальнобойщики-иностранцы.

Источник: Ракурс


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