В Харькове стреляли в офицера полиции, введен план «Сирена» (ФОТО)

В Харькове стреляли в офицера полиции. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n116869-v-harkove-strelyali-v-oficera-policii-vveden-plan-sirena-foto.html

Racurs.ua

Вооруженное нападение на офицера полиции произошло сегодня утром в Харькове. Двое неизвестных в балаклавах стреляли в полицейского возле его дома.

Нападение на полицейского произошло около 8.00 утра, когда он вышел из подъезда дома по улице Краснодарской, сообщают отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Двое неизвестных подошли к офицеру, ударили его и выстрелили в голову. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле темного цвета.

Пострадавший был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу с ранениями головы и шеи.

На территории Харькова введен план «Сирена», проводятся мероприятия по установлению личностей злоумышленников и их задержанию.

Как сообщал «Ракурс», в начале января в центре Киева был убит военнослужащий из Управления государственной охраны.