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Ракурс
В Харькове стреляли в офицера полиции. Фото: Цензор.НЕТ

В Харькове стреляли в офицера полиции, введен план «Сирена» (ФОТО)

16 янв 2019, 12:44
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Вооруженное нападение на офицера полиции произошло сегодня утром в Харькове. Двое неизвестных в балаклавах стреляли в полицейского возле его дома.

Нападение на полицейского произошло около 8.00 утра, когда он вышел из подъезда дома по улице Краснодарской, сообщают отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Двое неизвестных подошли к офицеру, ударили его и выстрелили в голову. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле темного цвета.

Пострадавший был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу с ранениями головы и шеи.

На территории Харькова введен план «Сирена», проводятся мероприятия по установлению личностей злоумышленников и их задержанию.

Полицейскими принимаются меры по задержанию лиц, совершивших нападение на офицера. Фото: police.kharkov

Как сообщал «Ракурс», в начале января в центре Киева был убит военнослужащий из Управления государственной охраны.

Источник: Ракурс


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