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В Харькове стреляли в офицера полиции. Фото: Цензор.НЕТ
В Харькове стреляли в офицера полиции, введен план «Сирена» (ФОТО)https://racurs.ua/n116869-v-harkove-strelyali-v-oficera-policii-vveden-plan-sirena-foto.htmlRacurs.ua
Вооруженное нападение на офицера полиции произошло сегодня утром в Харькове. Двое неизвестных в балаклавах стреляли в полицейского возле его дома.
Нападение на полицейского произошло около 8.00 утра, когда он вышел из подъезда дома по улице Краснодарской, сообщают отделе коммуникации полиции Харьковской области.
Двое неизвестных подошли к офицеру, ударили его и выстрелили в голову. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле темного цвета.
Пострадавший был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу с ранениями головы и шеи.
На территории Харькова введен план «Сирена», проводятся мероприятия по установлению личностей злоумышленников и их задержанию.
Как сообщал «Ракурс», в начале января в центре Киева был убит военнослужащий из Управления государственной охраны.