Бывший моряк по заказу ФСБ корректировал удары по Одессе. Фото: СБУ

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Ракурс

Колишній моряк який на замовлення Федеральної служби безпеки Росії коригував удари ворога по Одесі.

На окупантів працював екс-моряк торговельного судна, який після виходу на пенсію пішов на співпрацю з ФСБ та коригував обстріли портового міста. Фігурант наводив реактивні дрони на бойові позиції української ППО, що захищає повітряний простір Одеси. Зловмисника затримали за місцем проживання. Спецслужба убезпечено пункти базування Сил оборони в районі шпигунської активності ворога. Про це прес-центр Служби безпеки України 2 листопада повідомив у Telegram.

За завданням росіян агент об’їжджав обласний центр та його околиці на велосипеді і здійснював приховану фото- та відеофіксацію розташування потенційних «цілей». У нього вилучили відеокамеру та смартфон, які він використовував для збору розвідінформації та законспірованих контактів з ФСБ.

Зловмиснику вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, водій логістичної компанії коригував удари по місцевих енергетичних об'єктах на Київщині. Серед основних «цілей» ворога були теплоелектроцентралі, які відновлювали свою роботу після попередніх обстрілів. Зловмисник під виглядом робочих поїздок об’їжджав периметри станцій та фіксував їхні фасади на телефонну камеру.