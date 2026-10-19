Российский агент наводил удары по порту Одессы. Фото:

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Агент російської ФСБ наводила удари ворога по порту в Одесі та об'єктах Нацгвардії.

На окупантів працювала торгова представниця місцевої харчової компанії. Ворог поставив перед одеситкою завдання розвідувати локації Національної гвардії України, об'єкти нафтопереробки та портової інфраструктури. Вона відстежувала місця зосередження особового складу і техніки українських військ. Також зловмисниця фіксувала розташування нафтопереробних підприємств та великих логістичних центрів порту Одеси. Про це Служба безпеки України повідомила у Telegram.

Для конспірації розвідвилазок жінка постійно змінювала громадський транспорт, з вікон якого фотографувала розташування українських об'єктів на камеру телефону. Її затримали поблизу потенційної «цілі».

Затриманій вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі вона перебуває під варто. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, завербований російський ГРУ таксист із Краматорська коригував обстріли міста. Зловмисник мав завдання підготувати серію ударів по ключових електропідстанціях, щоб знеструмити Краматорськ і залишити його без опалення та водопостачання.