Суд не признал вины Януковича по нескольким пунктам обвинения

Во время заседания Оболонского суда, фото — BBC Украина

https://racurs.ua/n117236-sud-ne-priznal-viny-yanukovicha-po-neskolkim-punktam-obvineniya.html

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Оболонский райсуд Киева оправдал экс-президента Виктора Януковича по нескольким пунктам обвинения.

Как сообщалось в трансляции из зала заседания суда, Фемида пришла к выводу, что предоставленные государственным обвинением доказательства свидетельствуют о вине Януковича не по всем предъявленным обвинениям.

В частности, суд исключил из обвинения один из признаков государственной измены — деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб территориальной целостности Украины.

Кроме этого, по мнению суда, формулируя обвинение следователь и прокурор не привели конкретных действий и поступков, которые бы свидетельствовали о посягательстве Януковича на обороноспособность Украины. В процессе свидетели сообщили суду, что оккупация полуострова Крым проводилась и до Революции достоинства.

Поэтому суд исключил из обвинения квалифицирующий признак государственной измены — деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб обороноспособности Украины.

Судья Девятко сказал, что не доказана вина и в том, что Виктор Янукович предусматривал все последствия своих действий, а именно, изменение территории страны и государственніх границ.

Обвинение, по словам судьи, не предоставило убедительных доказательств, что Виктор Янукович знал о конечной цели оккупации Крыма Россией — аннексии полуострова.

Учитывая это, суд оправдал Януковича по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

Сегодня Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Судебный процесс длился 20 месяцев. Оглашение приговора длилось в Оболонском райсуде более шести часов.