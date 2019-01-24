Российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Швеции. Фото: Front News International

https://racurs.ua/n117235-rossiyskie-voennye-samolety-narushili-vozdushnoe-prostranstvo-shvecii.html

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Три российские военные самолеты, среди которых было два истребителя, нарушили воздушное пространство Швеции 19 января.

Вооруженные силы Швеции сообщили, что российские самолеты зашли в воздушное пространство страны на короткое время. Шведские военные зафиксировали два российских истребителя Су-27 и один разведывательный самолет Ил-20 в своем воздушном пространстве, сообщает сегодня Associated Press.

Отмечается, что российские самолеты зашли в шведское воздушное пространство у балтийского побережья недалеко от Мальме. Об инциденте сразу уведомили правительство Швеции. В то же время правительство России никак не комментирует инцидент с военными самолетами.

Ранее сообщалось, что российские бомбардировщики вторглись в воздушное пространство Южной Кореи. Они провели около трех часов в районе, который распознается системой противовоздушной обороны Южной Кореи.