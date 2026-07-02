Посольство Российской Федерации в Швеции заявило об «атаке» БпЛА. Фото:

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Посольство Російської Федерації у Швеції заявило про «атаку» БпЛА.

У ніч на 2 липня один квадрокоптер скинув на територію дипломатичного представництва контейнер з червоною фарбою, а інший дрон, з прикріпленим муляжем саморобного вибухового пристрою, впав поблизу будівлі посольства. Про це російське посольство повідомило в соцмережах.

Представники країни-агресора назвали це спробою залякати співробітників посольства і кажуть, що таких інцидентів за два роки було десятки. Також росіяни звинувачують правоохоронців Швеції у тому, що ті «лише формально фіксують атаки на російське посольство», але реальним розслідуванням не займаються.

Як, відомо аналогічний інцидент з російським посольством у Швеції трапився й у 2025 році. Тоді в ніч проти 25 травня квадрокоптер скинув скляну ємність з червоною фарбою на майданчик перед входом до дипвідомства.

Нагадаємо, 31 березня уламки іранської касетної ракети впали приблизно за 30 м від посольства України в Ізраїлі. На щастя, обійшлося без постраждалих, бо відвідувачі перебували всередині будівлі.