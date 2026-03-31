Уламки ракети біля посольства України в Ізраїлі. Фото: Андрій Сибіга

Посольство України в Ізраїлі ледь не постраждало внаслідок атаки Ірану.

Вранці у вівторок, 31 березня, уламки іранської касетної ракети впали приблизно за 30 метрів від українського дипломатичного відомства. Обійшлося без постраждалих, бо відвідувачі перебували всередині будівлі. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у соціальній мережі Х.

За його словами, ця атака знову показала, що іранський режим несе загрозу для всіх в регіоні. Міністр наголосив, що країнам важливо об'єднатися для захисту життя від такого терору. І додав, що Україна робить всій внесок.

Він не поважає не лише Віденську конвенцію, а й елементарні норми людського життя, — написав Сибіга про владу Ірану.

Нагадаємо, 28 лютого Сполучені Штати Америки спільно з Ізраїлем розпочали військову операцію проти Ірану. Тегеран у відповідь б'є по американських базах на Близькому Сході та інфраструктурі союзників США в країнах Перської затоки.

Напередодні Іран звинуватив Україну в «активній участі» у війні. Постійний представник Ісламської Республіки в ООН Амір Саїд Іравані 30 березня заявив, що відправлення Києвом на Близький Схід експертів з протидії іранським дронам «є активною участю у військовій агресії проти Ірану».