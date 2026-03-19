Іран вдарив по найбільшому паливному обʼєкту Ізраїлю.

https://racurs.ua/ua/n212727-iran-vdaryv-po-naybilshomu-naftopererobnomu-zavodi-v-izrayili.html

Ракурс

У четвер, 19 березня, іранська армія атакувала балістичними ракетами нафтопереробний завод у місті Хайфа. На території об'єкту спалахнула масштабна пожежа, а околиці затягнуло густим чорним димом. У деяких районах міста після обстрілу зникла електроенергія. Про це пишуть іранські ЗМІ.

Загалом Ізраїль має лише два НПЗ. Хайфський нафтопереробний завод вважається найбільшим в Ізраїлі та забезпечує близько 50−60% потреб країни у пальному. Підприємство переробляє приблизно 197 тис. барелів на добу, а це означає, що значна частина палива для транспорту, авіації та армії Ізраїлю залежить від нього.

У ЦАХАЛ підтвердили падіння уламків ракет у двох локаціях у місті.

Сили командування тилу вирушили на місце, звідки надійшли повідомлення про падіння уламків на півночі країни, — зазначили в Армії оборони Ізраїлю.

Нагадаємо, ЦАХАЛ ліквідував секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані. Керівника Радбезу вбили разом зі його сином Мортезою, заступником з питань безпеки секретаріату Вищої ради нацбезпеки Алі Резою Баятом та групою охоронців.