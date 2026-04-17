Іран відкрив Ормузьку протоку для всіх комерційних суден.

Іран відкрив Ормузьку протоку для всіх комерційних суден.

Водна артерія буде залишатися відкритою на час припинення вогню в Лівані. Про це міністр закордонних справ Ірану Сейєд Аббас Арагчі написав у соціальній мережі X.

Відповідно до угоди про припинення вогню в Лівані, прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на решту періоду припинення вогню за узгодженим маршрутом, як вже було оголошено Організацією портів та мореплавства Ісламської Республіки Іран, — йдеться у повідомленні.

Президент США Дональд Трамп вже подякував Ірану за відкриття Ормузької протоки.

Іран щойно оголосив, що протока повністю відкрита і готова до повноцінного проходу судів. Дякую! — написав він у соцмережі.

Ринок також миттєво відреагував на заяву іранської влади. Ціни на нафту різко пішли вниз. Станом на зараз нафта марки Brent коштує нижче 90 дол. за барель.

Нагадаємо, 15 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати працюють над відкриттям Ормузької протоки і що Китай погодився не надсилати зброю Ірану. Того дня Трамп написав у соцмережі, що «назавжди відкриває Ормузьку протоку».