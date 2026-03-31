Обломки БпЛА. Фото: Lauraliis Jurkov/ERR

Українські безпілотники залетіли на територію Естонії.

Вночі 31 березня Збройні сили Естонії оголосили повітряну тривогу в кількох районах країни через БпЛА. Загалом у небі було зафіксовано майже 10 дронів. Естонська влада та військові вважають, що ці безпілотники є українськими. Про це пише медіа ERR.

За словами військових, частина дронів України просто збилася з курсу, коли летіла атакувати Росію. БпЛА, які заходили в естонський повітряний простір з півдня та сходу, відстежували радари та винищувачі. Дрони було вирішено не збивати, бо це могло загрожувати цивільним.

Деякі безпілотники впали у волості Кастре повіту Тартумаа. Ще три можливі місця падіння дронів перевіряють правоохоронці.

Україна атакує військову інфраструктуру Росії та об'єкти, які підтримують війну, а Росія намагається відбивати ці атаки, зокрема, збиваючи дрони з курсу різними засобами. Найімовірніше, йдеться саме про такі дрони, що збилися з курсу, — заявив начальник відділу стратегічних комунікацій Сил оборони Естонії полковник Уку Арольд.

Нагадаємо, в Латвії повідомляли, що під час ударів по російських портах у ніч проти 25 березня кілька дронів України втратили курс і залетіли на їхню територію. Зокрема, один із БпЛА розбився неподалік села Доброчина Краславського краю, приблизно за 12−15 км від кордону з Білоруссю.

Ймовірно, безпілотник вибухнув після того, як зачепився об дерево. Поруч з місцем вибуху вигоріла трава та були пошкоджені дерева.

Джерело: ERR