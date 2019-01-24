Російські військові літаки порушили повітряний простір Швеції. Фото: Front News International

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Три російські військові літаки, серед яких було два винищувачі, порушили повітряний простір Швеції 19 січня.

Збройні сили Швеції повідомили, що російські літаки зайшли у повітряний простір країни на короткий час. Шведські військові зафіксували два російських винищувачів Су-27 та один розвідувальний літак Іл-20 у своєму повітряному просторі, повідомляє сьогодні Associated Press.

Зазначається, що російські літаки зайшли у шведський повітряний простір біля балтійського узбережжя недалеко від Мальмо. Про інцидент відразу було повідомлено уряд Швеції. Водночас уряд Росії ніяк не коментує інцидент з військовими літаками.

Раніше повідомлялось, що російські бомбардувальники вторглися до повітряного простору Південної Кореї. Вони провели близько трьох годин в районі, який розпізнається системою протиповітряної оборони Південної Кореї.