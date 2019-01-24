Приговор Януковичу: реакция соцсетей / Фото: Twitter

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Оболонский райсуд Киева сегодня признал беглого экс-президента Виктора Януковича виновным по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 и ч. 7 ст. 437 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к 13-ти годам лишения свободы. В то же время суд не признал вины экс-президента по нескольким пунктам обвинения. «Ракурс» собрал реакцию соцсетей на сегодняшний приговор суда.

Напомним, суд исключил из обвинения один из квалифицирующих признаков государственной измены — деяние, умышленно совершенное в ущерб территориальной целостности Украины. Кроме этого, по мнению суда, следователь и прокурор не предоставили конкретных фактов, свидетельствующих о посягательстве Януковича на обороноспособность Украины. Поэтому суд исключил из обвинения квалифицирующий признак госизмены — деяние, умышленно совершенное в ущерб обороноспособности Украины.

Сторона обвинения, по словам судьи, не предоставила убедительных доказательств, что Виктор Янукович знал о конечной цели оккупации Крыма Россией — аннексии полуострова.

В общем судебный процесс по делу о госизмене Януковича длился 20 месяцев. За это время состоялось 90 заседаний вместе с сегодняшним, в ходе которых суд рассмотрел 19 томов материалов дела, были заслушаны 37 свидетелей стороны обвинения и 15 — стороны защиты.