Reuters: Евросоюз обсудит новые «азовские санкции» против России

Евросоюз обсудит новые «азовские санкции» против России / Фото: odnews.info

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Racurs.ua

«Азовские санкции» против России обсудят министры иностранных дел стран Европейского Союза в феврале. Новые ограничительные меры ЕС может ввести в ответ на агрессию Москвы в Азовском море.

Также до конца января в Евросоюзе планируют выпустить дипломатическую ноту протеста в связи с содержанием в СИЗО Москвы 24-х военнопленных моряков ВМС Украины, захваченных в ноябре 2018 года. Инициативу ввести дополнительные санкции против РФ поддерживают Дания и Словакия, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее жесткую позицию по отношению к Москве заняли Швеция, Литва, Великобритания и Польша. Вместе с тем, в декабре Германия и Франция выступили против новых санкций, пытаясь решить вопрос возвращения украинских моряков с помощью переговоров, пишет «Европейская правда». Однако, после того как суд в Москве продлил арест украинцев, Берлин и Париж, вероятно, будут более склонны к введению новых ограничений.

Напомним, главы МИД стран ЕС встретятся на следующей неделе в столице Румынии. Также вопрос введения санкций будет обсуждаться на следующей сессии в Брюсселе 18 февраля.