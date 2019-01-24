Reuters: Євросоюз обговорить нові «азовські санкції» проти Росії

Євросоюз обговорить нові “азовські санкції” проти Росії / Фото: odnews.info

https://racurs.ua/ua/n117242-reuters-ievrosouz-obgovoryt-novi-azovski-sankciyi-proty-rosiyi.html

Racurs.ua

«Азовські санкції» проти Росії обговорять міністри закордонних справ країн Європейського Союзу у лютому. Нові обмежувальні заходи ЄС може запровадити у відповідь на агресію Москви в Азовському морі.

Також до кінця січня у Євросоюзі планують випустити дипломатичну ноту протесту у зв’язку з утриманням в СІЗО Москви 24-х військовополонених моряків ВМС України, захоплених у листопаді 2018 року. Пропозицію запровадити додаткові санкції проти РФ підтримують Данія і Словаччина, повідомляє Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

Раніше жорстку позицію щодо Москви зайняли Швеція, Литва, Велика Британія та Польща. Разом з тим, у грудні Німеччина і Франція виступили проти нових санкцій, намагаючись вирішити питання повернення українських моряків за допомогою переговорів, пише «Європейська правда». Однак, після того як суд в Москві продовжив арешт українців, Берлін та Париж, ймовірно, будуть більш схильними до запровадження нових обмежень.

Нагадаємо, глави МЗС країн ЄС зустрінуться наступного тижня у столиці Румунії. Також питання запровадження санкцій обговорюватиметься на наступній сесії в Брюсселі 18 лютого.