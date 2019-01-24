Українські дзюдоїсти стали срібними призерами Гран-прі у Тель-Авіві / Фото: Facebook

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Українські спортсмени Богдан Ядов та Марина Черняк на Гран-прі з дзюдо у Тель-Авіві сьогодні зуміли обійти суперників та вийти у фінал турніру. Згодом стало відомо, що українці здобули срібні медалі.

«Марина Черняк — срібна призерка Гран-прі в Тель-Авіві! Вітаємо спортсменку та її тренера Андрія Бондарчука», — йдеться у повідомленні Національного олімпійського комітету України у Facebook.

Марина Черняк відзначилася у ваговій категорії до 48 кг, а Богдан Ядов — до 66 кг.

Нагадаємо, що у грудні Міжнародна федерація дзюдо оновила світовий рейтинг найсильніших спортсменів. Серед дорослих у ваговій категорії до 48 кг перше місце посіла українська спортсменка Дар’я Білодід.