Головні новини 24 січня: вирок Януковичу, резолюція ПАРЄ по Азову та протести у Венесуелі / Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/ua/n117240-golovni-novyny-24-sichnya-vyrok-yanukovychu-rezoluciya-parie-po-azovu-ta-protesty-u-venesueli.html

Racurs.ua

Головною новиною 24 січня стало оголошення вироку колишньому президенту-втікачеві Віктору Януковичу у справі про державну зраду. Оболонський райсуд Києва визнав його винним за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 7 ст. 437 Кримінального кодексу України та засудив до 13 років позбавлення волі.

Водночас суд не визнав провини екс-президента за кількома пунктами обвинувачення. Загалом судовий процес тривав 20 місяців. За цей час відбулося 90 засідань разом із сьогоднішнім, під час яких розглянули 19 томів матеріалів справи.

На пленарному засіданні у четвер Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо ситуації на Азові та у Керченській протоці. Документ підтримали 103 парламентарі, проти проголосувало троє, ще 16 — утрималися. У новій резолюції ПАРЄ закликала Москву негайно звільнити українських моряків та забезпечити свободу проходу кораблів у Керченській протоці. Також Асамблея підтримала пропозицію щодо моніторингу руху кораблів на Азові, який можуть виконувати спостерігачі третьої країни.

Окрім цього, в кулуарах Парламентської асамблеї Ради Європи 24 січня стався конфлікт між українськими депутатами та російською пропагандисткою з каналу «Россия».

У Венесуелі тривають протести проти переобраного президента країни Ніколаса Мадуро. Сьогодні стало відомо про збільшення кількості жертв до 16 осіб. Наразі у Каракасі продовжуються вуличні бої, чути потужні вибухи. За даними ЗМІ, силовики використовують гранати та бомби зі сльозогінним газом. Впродовж останніх трьох днів було заарештовано понад 200 учасників масових протестів.