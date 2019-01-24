Главные новости за 24 января: приговор Януковичу, резолюция ПАСЕ по Азову и протесты в Венесуэле / Фото: volynnews.com

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Главной новостью 24 января стало оглашение приговора беглому екс-президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене. Оболонский райсуд Киева признал его виновным по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 7 ст. 437 Уголовного кодекса Украины и приговорил к 13 годам лишения свободы.

В то же время суд не признал вины экс-президента по нескольким пунктам обвинения. В общем судебный процесс длился 20 месяцев. За это время состоялось 90 заседаний вместе с сегодняшним, в ходе которых были рассмотрены 19 томов материалов дела.

На пленарном заседании в четверг Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по ситуации на Азове и в Керченском проливе. Документ поддержали 103 парламентария, против проголосовало трое, еще 16 — воздержались. В новой резолюции ПАСЕ призвала Москву немедленно освободить украинских моряков и обеспечить свободу прохода кораблей в Керченском проливе. Также Ассамблея поддержала предложение относительно мониторинга движения кораблей на Азове, который могут выполнять наблюдатели третьей страны.

Помимо этого, в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европе 24 января произошел конфликт между украинскими депутатами и российской пропагандисткой с канала «Россия».

В Венесуэле продолжаются протесты против переизбранного президента страны Николаса Мадуро. Сегодня стало известно об увеличении числа жертв до 16-ти человек. Сейчас в Каракасе продолжаются уличные бои, слышны мощные взрывы. По данным СМИ, силовики используют гранаты и бомбы со слезоточивым газом. В течение последних трех дней были арестованы свыше 200-ти участников массовых протестов.