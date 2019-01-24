Суд Тбілісі залишив під вартою шістьох українців з оточення нардепа Семенченка / Фото: Facebook

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Racurs.ua

Суд у Тбілісі 24 січня залишив під вартою шістьох громадян України, колишніх бійців батальйону «Донбас», яких 2 грудня під час спецоперації у двох готелях затримали грузинські силовики. Тоді, окрім українців з оточення нардепа Семена Семенченка, також затримали й громадянина Грузії.

«Шістьох наших добровольців і волонтерів, а також їхнього грузинського побратима, залишили під арештом у Грузії», — написав на своїй сторінці у Facebook депутат Єгор Соболєв.

Український парламентар поскаржився на те, що у грузинському суді заборонено вести фото- та відеозйомку. Він додав, що затримані українці вже 52 дні перебувають в одиночних камерах місцевого СІЗО.

За словами Соболєва, в Україні шістьох добровольців «переслідували Юрій Луценко та Арсен Аваков» через нібито їхню участь в блокаді торгівлі з окупованими територіями.

Нагадаємо, у грудні після президентських виборів у Грузії, в двох готелях Тбілісі — «Гуру» і «Альянс» — була проведена спецоперація, під час якої затримали громадян України та Грузії. Тоді ж з’явилася інформація про затримання в Грузії народного депутата Семена Семенченка. ЗМІ повідомляли, що затримання відбулося після спроби групи українців придбати в Грузії зброю.

Водночас сам Семенченко факт свого затримання та купівлі зброї спростував. Згодом суд обрав для затриманих екс-бійців «Донбасу» запобіжний захід у виді арешту в СІЗО. Разом з тим нагадаємо, що раніше група підтримки нардепа Семенченка напала на журналіста в суді.