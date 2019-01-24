Суд в Тбилиси оставил под стражей украинцев из окружения нардепа Семенченко / Фото: Facebook

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Racurs.ua

Суд в Тбилиси 24 января оставил под стражей шестерых граждан Украины, бывших бойцов батальона «Донбасс», которых 2 декабря во время спецоперации в двух гостиницах задержали грузинские силовики. Тогда, помимо украинцев из окружения нардепа Семена Семенченко, также задержали и гражданина Грузии.

«Шесть наших добровольцев и волонтеров, а также их грузинского побратима, оставили под арестом в Грузии», — написал на своей странице в Facebook депутат Егор Соболев.

Украинский парламентарий пожаловался на то, что в грузинском суде запрещено вести фото- и видеосъемку. Он добавил, что задержанные украинцы уже 52 дня находятся в одиночных камерах местного СИЗО.

По словам Соболева, в Украине этих добровольцев «преследовали Юрий Луценко и Арсен Аваков» за якобы их участие в блокаде торговли с оккупированными территориями.

Напомним, в декабре после президентских выборов в Грузии, в двух гостиницах Тбилиси — «Гуру» и «Альянс» — была проведена спецоперация, в ходе которой задержали граждан Украины и Грузии. Тогда же появилась информация о задержании в Грузии народного депутата Семена Семенченко. СМИ сообщали, что задержание произошло после попытки группы украинцев приобрести оружие.

В то же время сам Семенченко факт своего задержания и покупки оружия опровергает. В декабре суд избрал для задержанных экс-бойцов «Донбасса» меру пресечения в виде ареста в СИЗО. Вместе с тем напомним, что ранее группа поддержки нардепа Семенченко напала на журналиста в суде.