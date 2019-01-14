Навстречу выборам. Семен Семенченко в центре, на фото слева от него — Андрей Садовый, справа — Тарас Пастух. Фото: Facebook

https://racurs.ua/2229-semenchenko-grishin-chest-i-dostoinstvo-vtorogo-nomera-v-v-spiske-samopomoschi-no-porajene.html

Racurs.ua

Почти четыре года назад «Ракурс» опубликовал статьи, повествующие о героическом пути легендарного комбата Семена Семенченко — «От мошенника до живой легенды». Тогда довелось выслушать немало упреков, делившихся преимущественно на две части: а) неважно, что он делал раньше, зато теперь пошел защищать Родину; б) не вовремя все это.

До тех пор, пока комбат не отправился в депутаты, описание бурной биографии Семенченко-Гришина могло показаться несвоевременным и нам. Потому что как раз был тот романтический период, когда большинство из нас думало, что каждый, кто пошел на войну, действительно шел защищать Родину.

Так что оставайся Семенченко-Гришин «просто легендарным комбатом», мы также сильно сомневались бы, надо ли ворошить прошлое. Но кроме его больших политических амбиций тут еще и настало время впечатляющих историй от его сослуживцев. Истории эти свидетельствуют о том, что из нескучного прошлого, очевидно, и взялся весь этот кураж, обеспечивший захватывающее настоящее.

По прошествии всех этих лет, сопоставив немало очевидных фактов, давшие себе труд осмыслить полученную информацию теперь уже разочарованно разводят руками: ну кто бы мог подумать…

Да уж, действительно…

Утверждают, что в такой же позе застыл и разочарованный в собственной креатуре Антон Геращенко, без участия которого украинская политика вряд ли обогатилась бы столь колоритным персонажем.

Первое судебное заседание по защите чести и достоинства Семенченко-Гришина проходило в присутствии нескольких десятков агрессивно настроенных людей в камуфляже. Провокациями и угрозами в адрес автора статей они не ограничились.

Журналисту даже пришлось вызывать полицейский патруль, притом самостоятельно, поскольку все, на что оказалась способна рассматривавшая дело судья Киево-Святошинского районного суда Киевской области Людмилы Ковальчук, — это интенсивная выработка адреналина. Не встречая должной реакции судьи, в следующих судебных заседаниях группа поддержки истца перешла к действиям.

Так, в одном из заседаний двое граждан из числа зрителей, прибывших вместе с адвокатом, попытались броситься на журналиста Владимира Бойко — прямо в зале судебных заседаний в присутствии судьи. Причем один гражданин стал плевать в сторону журналиста и в нецензурной форме угрожать расправой за публикацию статьи о Семенченко.

Судья позволила безнаказанно, в своем присутствии, нападать на участника процесса прямо в зале судебного заседания. И сама удрала.

Получасовые поиски мадам в здании суда не привели ни к чему. Спряталась она молниеносно и более не показывалась, несмотря на настойчивые просьбы потерпевших отпереть дверь кабинета или хотя бы вызвать полицию. Выцарапать судью из убежища так и не удалось.

Кстати, ВККСУ почему-то показалось, что столь мощный инстинкт самосохранения, превалирующий у «ее чести» надо всем остальным, — это нормально, понятно и правильно.

За годы рассмотрения дела состав группы поддержки Семена Семенченко в суде менялся от заседания к заседанию, проявляя устойчивую тенденцию к явной маргинализации. Лишь один человек присутствовал на каждом заседании неизменно. Складывалось впечатление, что именно он и выполнял организаторские функции группы. И уж точно он был одним из тех, кто перманентно демонстрировал агрессию по отношению к автору статьи и в судебном заседании, и вне его.

Только последнее заседание в апелляционном суде обошлось без соратника Семенченко-Гришина — Роланда Мелии — по понятной и даже уважительной в некотором смысле причине. Он вместе с группой товарищей томится в грузинском СИЗО ввиду «провокации с подброшенным оружием».

Эту версию предложил Гришин-Семенченко, которому, как обычно, верим на слово. Задержанных Семенченко назвал оппозиционными антикоррупционными активистами из Украины, не имеющими никакого отношения к политике. И скандал с их задержанием якобы устроили украинская и грузинская власти, чтобы запугать избирателей (подробно об этом писало издание «BBC Украина»: https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-46430354).

«Запугивающая сторона» устами грузинской полиции утверждает, что у задержанных, прибывших в Грузию 27 ноября, изъяли оружие — пистолеты «Макаров» и «Беретта», автоматическое ручное огнестрельное оружие и боеприпасы.

В общем, с нетерпением ждем возвращения Роланда Мелии из грузинских застенков, потому что без него и его команды и суд не суд.

«Ракурс» не один год воздерживался от комментариев по ходу процесса, за исключением тех случаев, когда речь шла о нападении на журналиста прямо в зале суда. Что касается сути дела, то исковые претензии человека с оскорбленной честью и достоинством в значительной степени состоят из требования опровергнуть факты, им же самим неоднократно обнародованные в интервью другим изданиям.

Любопытным итогом длительного процесса стало то, что, уже готовясь к судебным заседаниям, мы попутно открыли для себя целый пласт интересной информации, которой собираемся делиться с читателями. Новые сведения подтверждаются не только свидетельскими показаниями, но и данными открытых реестров.

На случай, если их также попытаются зачистить, — а по делу Семенченко такое случается, — мы запаслись заверенными копиями.

Приятной неожиданностью оказалась для нас готовность свидетелей, к которым мы обратились с просьбой подтвердить оспариваемую Семенченко информацию, сделать это непосредственно в судебном заседании.

Большинство из тех, к кому мы обратились, согласились дать показания, подтверждающие обнародованную автором статей информацию о Семенченко-Гришине, в суде. Еще большим сюрпризом оказалось то, что, будучи наслышанными о процессе, люди, которых жизнь в разные периоды сводила с Гришиным, сами выразили желание дать показания суду.

Судебное разбирательство оказалось долгим и непростым и, наверное, закончится нескоро. Хотелось бы успеть хотя бы до выборов. Тем более что в таком случае утверждать, будто роковую роль для политической карьеры Садового сыграла история с мусором, сможет лишь тот, кто не знает, какую грандиозную операцию по выносу сора из избы подготовил им второй номер в списке «Самопомощи» Семенченко-Гришин. Возможно, он уже даже отрапортовал политической верхушке о победе. Вероятно, руководствуясь завещанием классика о том, что «пораженья от победы ты сам не должен отличать».