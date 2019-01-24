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Ракурс
Полиция задержала торговца самодельными препаратами, которыми отравилась британка. Фото: RT

Убийственное похудение: полиция задержала торговца самодельными препаратами, которыми отравилась британка (ФОТО)

24 янв 2019, 18:11
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Мужчину, который незаконно изготавливал и продавал самодельные препараты для похудения, повлекшие смерть гражданки Великобритании, задержали правоохранители.

В ходе следствия было установлено, что 30-летний украинец устроил в своем доме лабораторию по производству стероидных препаратов, сообщают в департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.

Украинец производил препараты для похудения и различные стероиды из веществ, которые покупал в Китае через интернет. Свой товар он также реализовал через сеть: мужчина разработал два сайта, один из них был рассчитан на украинскую аудиторию, второй — на европейскую.

Во время обысков правоохранители изъяли у торговца около 10 тыс. таблеток стероидов, 10 пакетов семян конопли, 18 л прекурсоров и 10 кг химикатов. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 309 УК Украины (хранение наркотических средств).

Отметим, что правоохранители начали разыскивать торговца самодельными препаратами после запроса британских коллег, которые расследовали смерть 21-летней девушки в результате передозировки таблетками для похудения. В ходе расследования было установлено, что она приобрела препараты в украинском интернет-магазине.

Правоохранители изъяли у торговца около 10 тыс. таблеток стероидов. Фото: http://mvs.gov.ua

Ранее сообщалось, что полиция разоблачила нарколабораторию в Запорожской области.

Источник: Ракурс


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