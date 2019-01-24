Вбивче схуднення: поліція затримала торговця саморобними препаратами, якими отруїлась британка (ФОТО)

Поліція затримала торговця саморобними препаратами, якими отруїлась британка. Фото: RT

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Чоловіка, який незаконно виготовляв та продавав саморобні препарати для схуднення, що спричинили смерть громадянки Великої Британії, затримали правоохоронці.

У ході слідства було встановлено, що 30-річний українець облаштував у своєму помешканні лабораторію з виробництва стероїдних препаратів, повідомляють у департаменті протидії наркозлочинності Національної поліції України.

Українець виробляв препарати для схуднення та різні стероїди з речовин, які купував в Китаї через інтернет. Свій товар він також реалізував через мережу: чоловік розробив два сайти, один з них був розрахований на українську аудиторію, другий — на європейську.

Під час обшуків правоохоронці вилучили в торговця близько 10 тис. пігулок стероїдів, 10 пакунків насіння коноплі, 18 л прекурсорів та 10 кг хімікатів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 309 КК України (зберігання наркотичних засобів).

Зауважимо, що правоохоронці почали розшукувати торговця саморобними препаратами після запиту британських колег, які розслідували смерть 21-річної дівчини внаслідок передозування пігулками для схуднення. Під час розслідування було встановлено, що вона придбала препарати в українському інтернет-магазині.

Раніше повідомлялось, що поліція викрила нарколабораторію у Запорізькій області.