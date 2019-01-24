Масштабна спецоперація проти контрабандистів: на Закарпатті тривають обшуки (ФОТО, ВІДЕО)

Спецоперація проти контрабандистів на Закарпатті / Фото: mukachevo.net

https://racurs.ua/ua/n117237-masshtabna-specoperaciya-proty-kontrabandystiv-na-zakarpatti-tryvaut-obshuky-foto-video.html

Racurs.ua

Спецоперація проти контрабандистів у четвер, 24 січня, триває на Рахівщині, що в Закарпатській області. За повідомленнями місцевих ЗМІ, сьогодні представники Державної прикордонної служби України спільно з Військовою прокуратурою проводять обшуки у щонайменше 10 помешканнях в місті Рахові та селі Ділове.

Спецоперація проходить із застосуванням спеціальної техніки. Окрім цього, тимчасово заблоковано рух окремими ділянками траси Мукачево — Рогатин, інформує Mukachevo.net.

У Мукачівському прикордонному загоні наразі не коментують сьогоднішні обшуки, але офіційно підтверджують, що на місці працюють прикордонники спільно з військовою прокуратурою.

Також раніше сьогодні стало відомо, що на Закарпатті викрили митників, які зібрали близько 100 тис. грн на контрабанді. Окрім цього, у січні СБУ в Закарпатській області затримало двох закарпатців за протиправне ввезення до України та збут спеціальних технічних засобів отримання інформації.