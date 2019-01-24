Масштабная спецоперация против контрабандистов: на Закарпатье идут обыски (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n117237-masshtabnaya-specoperaciya-protiv-kontrabandistov-na-zakarpate-idut-obyski-foto-video.htmlRacurs.ua
Спецоперация против контрабандистов в четверг, 24 января, идет на Раховщине, что в Закарпатской области. По сообщениям местных СМИ, сегодня представители Государственной пограничной службы Украины совместно с Военной прокуратурой проводят обыски по меньшей мере в 10 домах в городе Рахов и селе Деловое.
Спецоперация осуществляется с применением специальной техники. Кроме этого, временно заблокировано движение отдельными участками трассы Мукачево — Рогатин, информирует Mukachevo.net.
В Мукачевском пограничном отряде пока не комментируют сегодняшние обыски, но официально подтверждают, что на месте работают пограничники и Военная прокуратура.
Также ранее сегодня стало известно, что на Закарпатье разоблачили таможенников, которые «собрали» около 100 тыс. грн на контрабанде. Кроме этого, в январе СБУ в Закарпатской области задержало двух закарпатцев, которые ввозили на территорию Украины специальные технические средства получения информации.