Масштабная спецоперация против контрабандистов: на Закарпатье идут обыски (ФОТО, ВИДЕО)

Спецоперация против контрабандистов на Закарпатье / Фото: mukachevo.net

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Спецоперация против контрабандистов в четверг, 24 января, идет на Раховщине, что в Закарпатской области. По сообщениям местных СМИ, сегодня представители Государственной пограничной службы Украины совместно с Военной прокуратурой проводят обыски по меньшей мере в 10 домах в городе Рахов и селе Деловое.

Спецоперация осуществляется с применением специальной техники. Кроме этого, временно заблокировано движение отдельными участками трассы Мукачево — Рогатин, информирует Mukachevo.net.

В Мукачевском пограничном отряде пока не комментируют сегодняшние обыски, но официально подтверждают, что на месте работают пограничники и Военная прокуратура.

Также ранее сегодня стало известно, что на Закарпатье разоблачили таможенников, которые «собрали» около 100 тыс. грн на контрабанде. Кроме этого, в январе СБУ в Закарпатской области задержало двух закарпатцев, которые ввозили на территорию Украины специальные технические средства получения информации.