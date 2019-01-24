Украинские дзюдоисты стали серебряными призерами Гран-при в Тель-Авиве / Фото: Facebook

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Racurs.ua

Украинские спортсмены Богдан Ядов и Марина Черняк сегодня на Гран-при по дзюдо в Тель-Авиве сумели обойти соперников и выйти в финал турнира. Впоследствии стало известно, что украинцы завоевали серебряные медали.

«Марина Черняк — серебряный призер Гран-при в Тель-Авиве! Поздравляем спортсменку и ее тренера Андрея Бондарчука», — говорится в сообщении Национального олимпийского комитета Украины в Facebook.

Марина Черняк отметилась в весовой категории до 48 кг, а Богдан Ядов — до 66 кг.

Напомним, в декабре сообщалось, что Международная федерация дзюдо обновила мировой рейтинг сильнейших спортсменов. Среди взрослых в весовой категории до 48 кг первое место заняла украинская спортсменка Дарья Билодид.