«Шатдауну» конец: Трамп подписал законопроект о временном возобновлении работы правительства

Дональд Трамп. Фото: Главред

https://racurs.ua/n117295-shatdaunu-konec-tramp-podpisal-zakonoproekt-o-vremennom-vozobnovlenii-raboty-pravitelstva.html

Racurs.ua

Законопроект о временном возобновлении работы правительства США подписал глава страны Дональд Трамп.

Таким образом правительство возобновит свою работу на короткий срок — до 15 февраля. Вопрос строительства заграждения на границе с Мексикой остается открытым. Об этом сообщает The New York Times.

«Президент подписал документ о временном прекращении самого длинного в истории США шатдауна. По его словам, переговоры касательно пограничной стены будут продолжаться», — пишет газета.

Ранее американский Сенат и Палата представителей США единогласно приняли законопроект о прекращении «шатдауна» до 15 февраля. После этого документ передали на подпись хозяину Белого дома. Принятый проект закона не предусматривает выделение дополнительных средств на строительство стены на американо-мексиканской границе.

Напомним, Трамп одобрил возобновление работы правительства на три недели, оставив для дальнейших переговоров вопрос о 5,7 млрд долл. на строительство стены на границе с Мексикой. Демократы сейчас готовы предоставить на этот проект лишь 1,3 млрд долл. Именно разногласия по строительству этой стены стали причиной кризиса в США и «шатдауна».

Как известно, из-за «шатдауна» в вынужденных отпусках находятся тысячи сотрудников. Более того, в США даже опасаются за национальную безопасность, ведь в аэропортах страны ощущается нехватка персонала, который проверяет пассажиров.