«Шатдаун» в США может завершиться: до чего договорились Трамп и Конгресс

«Шатдаун» в США. Фото: Reuters

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Racurs.ua

Президент США Дональд Трамп сегодня смог договориться лидерами Конгресса о прекращении «шатдауна», то есть приостановления работы правительства.

Об этом сообщил сегодня, 25 января, пишет The Washington Post.

Трамп одобрил возобновление работы правительства на три недели, оставив для дальнейших переговоров вопрос о выделении 5,7 млрд долл. на строительство стены на границе с Мексикой. Демократы сейчас готовы предоставить на этот проект только 1,3 млрд долл. Именно разногласия по строительству этой стены стали причиной кризиса в США и «шатдауна».

Ранее Сенат Соединенных Штатов не поддержал предложение президента Трампа по преодолению бюджетного кризиса. Также Трамп заявил, что не будет искать альтернативное место для своего ежегодного отчетного выступления. Он хочет выступить в палате представителей после того, как восстановится работа правительства.

Напомним, что Сенат США не поддержал ни законопроект Трампа, ни документ, предложенный Демократической партией, которые были направлены на преодоление «шатдауна».