«Шатдаун» должен продолжаться: Сенат США провалил законопроекты Трампа и демократов

Правительство США закрыто уже 34 дня, фото — AFP

https://racurs.ua/n117249-shatdaun-doljen-prodoljatsya-senat-ssha-provalil-zakonoproekty-trampa-i-demokratov.html

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Сенат США не поддержал как законопроект президента Дональда Трампа, так и документ, предложенный Демократической партией, которые были направлены для преодоления «шатдауна».

Законопроекты набрали 51 и 52 голоса соответственно, а для их принятия необходимых 60 голосов, сообщает CNN.

Сначала Сенат не поддержал план Трампа выделить 5,7 млрд долл. на строительство стены на границе между США и Мексикой. Это решение предусматривало и предоставления 800 млн долл. для программы гуманитарной помощи мигрантам. Не поддержали эту инициативу и несколько сенаторов-республиканцев, а именно этой партии принадлежит сейчас большинство в Сенате.

Впоследствии верхняя палата американского парламента провалила и законопроект демократов. Он предусматривал финансирование работы правительства по крайней мере до 8 февраля. Часть республиканцев отдала голоса за эту инициативу, но демократам не хватило восьми голосов.

Правительство США продолжает быть закрытым уже рекордные 34 дня. В вынужденных отпусках находятся тысячи сотрудников и в США даже опасаются за национальную безопасность, ведь в аэропортах страны ощущается нехватка персонала, который проверяет пассажиров.