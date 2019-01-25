Взрывчатка в школе: в Измаиле учительница принесла на урок гранату (ВИДЕО)

в Измаиле учительница принесла на урок гранату. Фото: Лайфхакер

https://racurs.ua/n117291-vzryvchatka-v-shkole-v-izmaile-uchitelnica-prinesla-na-urok-granatu-video.html

Racurs.ua

В городе Измаил Одесской области учительница принесла в школу гранату, из-за чего всех сотрудников и детей эвакуировали. Об этом говорится в сегодняшнем сюжете ТСН.

Об инциденте сообщил начальник патрульной полиции Одесской области Юрий Рыбак. По его словам, поступило сообщение о том, что в общеобразовательную школу принесли гранату РГД-5, причем сделала это одна из учительниц.

Позвонил в полицию преподаватель допризывной подготовки. По его словам, гранату ему принесла коллега, учительница с многолетним преподавательским стажем. По ее словам, она нашла гранату у себя дома 22 года назад, а в школу принесла якобы как учебное пособие.

В Нацполиции подтвердили, что речь идет об измаильской школе № 4. Пока в полиции не могут сообщить, действительно ли это была боевая граната, которая могла взорваться. Но занятия в учебном заведении действительно отменили, а в Измаил из Одессы выехали взрывотехники.

Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) 25 января задержали в Харькове боевика так называемой Луганской народной республики (ЛНР) с арсеналом оружия. Он заявил, что приехал домой. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.