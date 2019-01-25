В Харькове задержали луганского боевика со взрывчаткой. Фото: blizzard.com.ru

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Racurs.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) 25 января задержали в Харькове боевика так называемой Луганской народной республики (ЛНР) с арсеналом оружия. Он заявил, что приехал домой. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Житель Харькова и уроженец одной из республик Кавказа в 2014 году по собственной инициативе начал сотрудничество с боевиками, которые оккупировали территории Луганской и Донецкой областей. Он находился в составе незаконного вооруженного формирования «Казачий союз «Войска Донского ДНР».

В составе батальона боевиков «Заря» он также принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины около Дебальцево.

Задержали его в Харькове, он заявил, что вернулся сюда на отдых. Но на самом деле он вербовал местных жителей для участия в незаконных вооруженных формированиях. В ближайшее время задержанный планировал снова вернуться на оккупированную территорию и присоединиться к боевикам ЛНР.

Правоохранители провели обыск дома в Харькове, где жил злоумышленник, они обнаружили семь боевых гранат Ф-1, РГД-5 и РГ-42 с запалами, а также две тротиловые шашки общим весом 400 граммов.

Напомним, что очищать Донбасс от взрывчатки смогут компании-операторы противоминной деятельности.