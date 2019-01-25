В США известного боксера застрелил 12-летний ребенок. Фото: Днепр Час

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Racurs.ua

Известного американского боксера второго полулегкого веса Джона Ванметера застрелил в его доме 12-летний мальчик.

Убийство произошло в среду, в доме Ванметера и его девушки, пишет boxingscene.com.

Пара услышала громкий шум, будто кто-то пытался взломать их дверь. Ванметер пошел посмотреть, что происходит, а девушка вызвала полицию. Полицейские, приехавшие по вызову, нашли труп боксера с единственным огнестрельным ранением в голову.

Свидетели утверждают, что видели парня, одетого во все черное и в черной бандане на нижней части лица. Преступника быстро задержали. Оказалось, что парню всего 12 лет. По законам штата Техас, так как он несовершеннолетний, ему грозит наказание в виде 40 лет тюремного заключения. Это максимальное наказание для несовершеннолетних в этом штате.

Профессиональную боксерскую карьеру Ванметер начал в 2016 году, с тех пор он провел шесть боев. Свой следующий поединок он должен был провести в феврале.

Напомним, что в США ссора из-за кольца завершилась перестрелкой и убийствами.