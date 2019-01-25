Жестокое обращение с животными в Покровском зоопарке: экологическая инспекция объявила результаты проверки

Жестокое обращение с животными в Покровском зоопарке

https://racurs.ua/n117288-jestokoe-obraschenie-s-jivotnymi-v-pokrovskom-zooparke-ekologicheskaya-inspekciya-obyavila.html

Racurs.ua

Государственная экологическая инспекция в Донецкой области сегодня, 25 января, осуществила внеплановую проверку частного зоопарка «Парк Покровского периода», который находится в городе Покровск Донецкой области. Об этом сообщил пресс-центр Государственной экологической инспекции.

Проверка проходила совместно с представителями Покровского районного управления Госпотребслужбы.

Владелец зверинца заявил, что по состоянию здоровья не может подписывать документы, но заявил, что позволяет провести проверку. При осмотре зоопарка обнаружили льва и пятеро медведей. Лев, по выводам ветеринаров, истощен. Трое медведей находятся в зимней спячке, двое — активные.

Других диких животных в зоопарке не нашли. По свидетельству владельца, всех диких животных он или продал, или подарил. Но он не смог это никак доказать, не предоставил никаких документов. Также не было предоставлено документов, удостоверяющих право собственности на животных.

Владелец отказался добровольно передать медведей на временное содержание в национальный природный парк «Синевир». Общественных активистов он на территорию не пускает.

По результатам проверки подано заявление в правоохранительные органы об исчезновении диких животных и жестоком обращении с ними.

Льва передадут в частный домашний зооуголок «Реабилитационный центр для крупных хищных животных». В 15.00 автомобиль с животным выехал в город Васильевка Запорожской области.

Ранее сообщалось, что львов и медведей, которые жили в ужасных условиях в зоопарке в Покровске, вывезли в реабилитационный центр хищников в Запорожской области на временное пребывание.