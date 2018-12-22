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Авария в Непале унесла жизни 23 человек. Фото:
В Непале автобус со студентами слетел в пропасть: десятки погибших и раненых (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n116009-v-nepale-avtobus-so-studentami-sletel-v-propast-desyatki-pogibshih-i-ranenyh-foto-video.htmlRacurs.ua
В Непале 21 декабря студенты с преподавателями возвращались автобусом с Капуркот в Сальянскому районе. Транспортное средство съехало с дороги и упало в пропасть.
По информации портала India Today, в автобусе находились 34 ученика, два учителя и водитель. В полиции сообщили, что автобус упал в пропасть с высоты 700 м.
В результате аварии погибли по меньшей мере 23 человека, еще 14 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших — пять женщин.
Напомним, в октябре в Китае автобус упал в реку с моста в результате драки водителя и пассажирки. Женщина рассердилась из-за того, что автобус не остановился на ее остановке. Она ударила шофера мобильным телефоном после того, как тот отказался остановиться и выпустить ее из салона.
В результате аварии погибли 13 человек, еще двое считаются пропавшими без вести.