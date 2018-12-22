Самоубийство в Винницкой области совершил полицейский, который находился на службе

В Винницкой области застрелился полицейский. Фото: flickr.com

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Сотрудник полиции совершил самоубийство во время несения службы в городе Гнивань Винницкой области.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, трагедия произошла 21 декабря возле административного здания Гниванского отделения полиции. Сотрудника полиции, который находился на службе, обнаружили со смертельным огнестрельным ранением.

Причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны. Следователи открыли уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой «самоубийство».

Коллектив винницкой полиции выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, в июне на военных учениях в Черниговской области совершил самоубийство резервист.

А в начале года вблизи военной части во Львовской области покончил с собой 26-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины. Его тело обнаружили в лесу, неподалеку от военного объекта. Оказалось, что погибший — младший лейтенант ВСУ.