Самоубийство в Винницкой области совершил полицейский, который находился на службе

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В Винницкой области застрелился полицейский. Фото: flickr.com
Самоубийство в Винницкой области совершил полицейский, который находился на службеhttps://racurs.ua/n116008-samoubiystvo-v-vinnickoy-oblasti-sovershil-policeyskiy-kotoryy-nahodilsya-na-slujbe.htmlRacurs.ua
Сотрудник полиции совершил самоубийство во время несения службы в городе Гнивань Винницкой области.
Как сообщили в пресс-службе областной полиции, трагедия произошла 21 декабря возле административного здания Гниванского отделения полиции. Сотрудника полиции, который находился на службе, обнаружили со смертельным огнестрельным ранением.
Причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны. Следователи открыли уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой «самоубийство».
Коллектив винницкой полиции выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним, в июне на военных учениях в Черниговской области совершил самоубийство резервист.
А в начале года вблизи военной части во Львовской области покончил с собой 26-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины. Его тело обнаружили в лесу, неподалеку от военного объекта. Оказалось, что погибший — младший лейтенант ВСУ.