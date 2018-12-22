В пустыне Сахара испытали автономные марсианские аппараты (ВИДЕО)

Автономные марсианские аппараты испытали в пустыне. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n116007-v-pustyne-sahara-ispytali-avtonomnye-marsianskie-apparaty-video.html

Racurs.ua

В Марокко состоялись испытания марсоходов, которые могут работать автономно. За тестами наблюдали более 40 инженеров.

Как сообщается на сайте Европейского космического агентства (ESA), испытание было организовано немецким центром DFKI Robotics Innovation Centre и прошло в пустыне Сахара. Аппараты разработали для тестов автономной навигации и других космических технологий, которые могут быть использованы в будущих межпланетных миссиях.

Сначала дрон Европейского космического агентства облетел определенную территорию и составил цифровую топографическую карту. Конструкторы утверждают, что эта информация позволит проверить алгоритмы.

Инженеры отметили, что работы в ходе тестов алгоритмов компьютерного зрения едва ориентировались среди песчаных дюн. Дело в том, что песчаные дюны очень похожи между собой, а навигация аппаратов работает так, чтобы различать особенность местностей.

Аппарат SherpaTT сумел проехать в автономном режиме 1,3 км и даже отправил сообщение, когда обнаружил необычные камни и собирался сделать снимки.

Напомним, межпланетная автоматическая станция Mars Express, которая работает уже почти 15 лет на орбите планеты Марс, сделала снимки заснеженного кратера Королева.