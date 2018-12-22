У пустелі Сахара випробували автономні марсіанські апарати (ВІДЕО)

Автономні марсіанські апарати випробували в пустелі. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n116007-u-pusteli-sahara-vyprobuvaly-avtonomni-marsianski-aparaty-video.html

Racurs.ua

У Марокко відбулися випробування марсоходів, які можуть працювати автономно. За тестами спостерігали понад 40 інженерів.

Як повідомляється на сайті Європейського космічного агентства (ESA), випробування було організовано німецьким центром DFKI Robotics Innovation Centre й пройшло в пустелі Сахара. Апарати розробили для тестів автономної навігації та інших космічних технологій, які можуть бути використані в майбутніх міжпланетних місіях.

Спершу дрон Європейського космічного агентства облетів певну територію та склав цифрову топографічну карту. Конструктори стверджують, що ця інформація дозволить перевірити алгоритми.

Інженери відзначили, що роботи в ході тестів алгоритмів комп’ютерного зору ледве орієнтувалися серед піщаних дюн. Справа в тім, що піщані дюни дуже схожі між собою, а навігація апаратів працює так, щоб розрізняти особливість місцевостей.

Апарат SherpaTT зумів проїхати в автономному режимі 1,3 км та навіть відправив повідомлення, коли виявив незвичайне каміння та збирався зробити знімки.

Нагадаємо, міжпланетна автоматична станція Mars Express, яка працює вже майже 15 років на орбіті планети Марс, зробила фотознімки засніженого кратера Королева.