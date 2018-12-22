Самогубство у Вінницькій області скоїв поліцейський, який перебував на службі

На Вінниччині застрелився правоохоронець. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n116008-samogubstvo-u-vinnyckiy-oblasti-skoyiv-policeyskyy-yakyy-perebuvav-na-slujbi.html

Racurs.ua

Співробітник поліції вчинив самогубство під час несення служби у місті Гнівань Вінницької області.

Як повідомили в прес-службі обласної поліції, трагедія сталася 21 грудня біля адміністративної будівлі Гніванського відділення поліції. Працівника поліції, який перебував на службі, виявили зі смертельним вогнепальним пораненням.

Причини та обставини події наразі невідомі. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) КК України з приміткою «самогубство».

Колектив вінницької поліції висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Нагадаємо, у червні на військових навчаннях у Чернігівській області скоїв самогубство резервіст.

А на початку року поблизу військової частини у Львівській області наклав на себе руки 26-річний військовослужбовець Збройних сил України. Його тіло виявили у лісі, неподалік військового об'єкту. Виявилося, що загиблий — молодший лейтенант ЗСУ.