У Непалі автобус зі студентами злетів у провалля: десятки загиблих та поранених (ФОТО, ВІДЕО)

Аварія в Непалі забрала життя 23 осіб. Фото:

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Racurs.ua

У Непалі 21 грудня студенти з викладачами поверталися автобусом з Капуркот у Сальянскому районі. Транспортний засіб з’їхав з дороги та впав у провалля.

За інформацією порталу India Today, в автобусі перебували 34 учні, двоє вчителів та водій. У поліції повідомили, що автобус впав у прірву з висоти 700 м.

Внаслідок аварії загинули щонайменше 23 людини, ще 14 осіб дістали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — п’ятеро жінок.

Нагадаємо, у жовтні в Китаї автобус впав у річку з мосту внаслідок бійки водія та пасажирки. Жінка розсердилася через те, що автобус не зупинився на її зупинці. Вона вдарила шофера мобільним телефоном після того, як той відмовився зупинитися та випустити її з салону.

Внаслідок аварії загинули 13 осіб, ще двоє вважаються зниклими безвісти.