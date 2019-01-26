Погода в Украине на 27 января: синоптики прогнозируют осадки и гололед на дорогах (КАРТА)

Зимняя погода. Фото:

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Racurs.ua

Погода в Украине в ближайшие сутки будет со снегом и дождем в большинстве областей.

Ветер прогнозируют юго-восточный с переходом на северо-западный, 7−12 м/сек. Туман кое-где стоит ожидать в южных и центральных областях. На дорогах будет образовываться гололед. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура ночью ожидается 6−11° мороза, на западе до 14° мороза, днем 1−6° ниже нуля. В южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью обещают от 0° до 5° мороза, днем около 0°. В Крыму Гидрометцентр прогнозирует 1−6° тепла.

В Киеве 27 января ночью снег, а днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью 8−10° мороза, днем прогнозируется от минус 4−6°.

Во Львове в ближайшие сутки без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут 7−9° мороза, днем от 0° до 2° ниже нуля.

В Одессе в воскресенье осадки стоит ожидать лишь ночью. Температура ночью 2−4° мороза, днем от 1° мороза до 1° выше нуля по Цельсию.

В Днепре завтра ночью и днем синоптики обещают снег. Ночью температура воздуха составит 1−3° мороза, днем ожидается от 0° до 2° тепла.

В Харькове в воскресенье прогнозируют сильный мокрый снег с дождем. Температура ночью 1−3° ниже нуля, днем от 1° тепла до 2° мороза.

В Карпатах 27 января местами ожидаются осадки. Температура воздуха ночью 6−10° мороза, днем от 0° до минус 5°.

Геомагнитное состояние в Украине 27 января будет относительно спокойным. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, 26 января Гидрометцентр обещал в Украине холодную погоду. Осадки ожидались во всех регионах Украины. В западных областях снегопады должны быть сильнейшими.