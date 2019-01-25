Погода в Украине 26 января: синоптики обещают мороз и осадки во всех областях (КАРТА)

Снег продолжит засыпать Украины

https://racurs.ua/n117277-pogoda-v-ukraine-26-yanvarya-sinoptiki-obeschaut-moroz-i-osadki-vo-vseh-oblastyah-karta.html

Racurs.ua

Погода в Украине 26 января будет холодной. Осадки прогнозируют во всех регионах Украины. В западных областях снегопады будут самыми обильными.

Ниже всего ночью температура упадет в центральных и северо-восточных областях — до 9−13° ниже нуля. В западных областях столбики термометров будут показывать ночью 6−8° мороза, а в южных и юго-восточных — от 0 до -4°, сообщили в Укргидрометцентре.

Днем на юге и юго-востоке страны зафиксируют оттепель — температура поднимется выше нуля.

Будт преобладать юго-восточный ветер 7−12 м/с.

Погода в Киеве 26 января будет облачной и морозной, синоптики прогнозируют небольшой снег. Ночью столбики термометров опустятся до 10−12° мороза, днем ​​будет немного теплее — 1−3° ниже нуля.

Во Львове 26 января ожидают сильный снег. Ночью температура воздуха опустится до 6−8° ниже нуля, а днем ​​столбики термометра покажут 2−4° мороза.

В Днепре в субботу синоптики прогнозируют днем ​​мокрый снег с дождем. Ночью термометры покажут 5−7° мороза, днем ​​2−4° выше нуля.

Погода в Одессе 26 января будет не по-зимнему теплой. Синоптики прогнозируют ночью осадки в виде мокрого снега, а днем —​- дождь. Температура воздуха ночью составит 0−2° тепла, а днем ​​будет 3−5° тепла.

В Харькове завтра синоптики прогнозируют морозную погоду. Пройдет дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью составит 11−13° мороза, а днем ​​будет оттепель — 0−2° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Киеве 26 января будет неспокойной. Утром прогнозируется слабая магнитная буря, впоследствии целый день ожидаются небольшие волнения.