Вмешательство России в президентские выборы США: задержан экс-советник Трампа. Фото: Обозреватель

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Бывшего советника Дональда Трампа Роджера Стотуна задержали в рамках дела о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

По данным следствия, Стоун давал ложные показания, вмешивался в расследование и давил на свидетелей. Сейчас подозреваемого должны доставить в суд, сообщает «Радіо Свобода».

Следствие выясняет наличие связей штаба Трампа с Россией и возможность совершения совместных действий для подрыва авторитета Хиллари Клинтон, которая была соперницей Трампа на президентских выборах в 2016 году.

Ранее в США расследовали вероятные связи Стоуна с хакерами, которые похитили переписку членов Демократической партии США.

Напомним, в рамках дела о вмешательстве России в выборы президента США спецпрокурор проверял членов украинской делегации, которые присутствовали на инаугурации Трампа.