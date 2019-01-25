Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Мошенники притворяются известными блогерами YouTube. Фото из открытых источников

Подписчики звезд YouTube рискуют стать жертвами мошенников (ФОТО)

25 янв 2019, 15:05
999

Всемирно известные блогеры YouTube столкнулись с проблемой: мошенники рассылают их подписчикам письма, в которых предлагают пройти по ссылке, чтобы получить приз.

Имена и изображения в письмах от хакеров выглядят весьма правдоподобно, пишет BBC.

В частности, фейковые сообщения о выигрыше получили подписчики таких популярных блогеров, как Филипп ДеФранко, Джеймс Чарльз, Джеффри Стар, Льюис Хилсентегер из Unbox Therapy, Бхад Бхаби и многих других. Суммарно у них более 50 млн подписчиков.

Мошенники рассылают письма от имени звезды YouTube Филиппа ДеФранко. Фото: BBC

В YouTube уже заявили, что знают о проблеме и ищут способы ее решения.

Текст в каждом сообщении одинаков: подписчик был случайно выбран для вручения ему приза. Чтобы получить его, необходимо перейти по ссылке.

Филипп ДеФранко в одном из своих видео предупредил зрителей, что это фейковое сообщение, и призвал не кликать на ссылку. Вместе с тем он отметил, что большинство людей поймут, что это «очевидный скам».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше