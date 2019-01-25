Подписчики звезд YouTube рискуют стать жертвами мошенников (ФОТО)

Мошенники притворяются известными блогерами YouTube. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/n117276-podpischiki-zvezd-youtube-riskuut-stat-jertvami-moshennikov-foto.html

Racurs.ua

Всемирно известные блогеры YouTube столкнулись с проблемой: мошенники рассылают их подписчикам письма, в которых предлагают пройти по ссылке, чтобы получить приз.

Имена и изображения в письмах от хакеров выглядят весьма правдоподобно, пишет BBC.

В частности, фейковые сообщения о выигрыше получили подписчики таких популярных блогеров, как Филипп ДеФранко, Джеймс Чарльз, Джеффри Стар, Льюис Хилсентегер из Unbox Therapy, Бхад Бхаби и многих других. Суммарно у них более 50 млн подписчиков.

В YouTube уже заявили, что знают о проблеме и ищут способы ее решения.

Текст в каждом сообщении одинаков: подписчик был случайно выбран для вручения ему приза. Чтобы получить его, необходимо перейти по ссылке.

Филипп ДеФранко в одном из своих видео предупредил зрителей, что это фейковое сообщение, и призвал не кликать на ссылку. Вместе с тем он отметил, что большинство людей поймут, что это «очевидный скам».