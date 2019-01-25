Хакеры угрожают русскоязычным пользователям банковскими долгами, заставляя скачать вирус (ФОТО)https://racurs.ua/n117270-hakery-ugrojaut-russkoyazychnym-polzovatelyam-bankovskimi-dolgami-zastavlyaya-skachat-virus-foto.htmlRacurs.ua
Новая вредоносная кампания, ориентированная на русскоязычных пользователей, угрожает банковскими долгами, чтобы обманом заставить жертв загрузить троян.
Проект злоумышленников работает уже более четырех месяцев, пишет ZDNet. Схемы при этом используются разные. В частности, потенциальные жертвы получают спам и фишинговые письма, которые должны вызвать панику и страх: речь идет о банковском долге и просроченных выплатах.
Например, пользователи получали сообщения, где темой письма было указано:
Акт сверки сентябрь-октябрь
Весь пакет документов за прошлый месяц
Все документы за август-сентябрь
Дебиторская задолженность среда
Документы, сверка 02.10
Заявка на возврат за ноябрь
Необходимо свериться среда
Отправка за прошлую неделю
Пакет документов для оплаты 1-е октября
Сверка на оплату
Далее короткий текст письма предлагает скачать вложенные документы.
Цель мошенников — заставить пользователя скачать файл, который содержит банковский троян Redaman, известный еще с 2015 года.
После запуска вредоносная программа начинает следить за действиями пользователя в браузере. Троян должен зафиксировать вход пользователя в личный кабинет на сайте банка и сохранить его данные, которые потом будут использованы для снятия денег.
Файлы, которые предлагается скачать фишинговым письмом, могут быть замаскированы под документы .pdf или же отправляются в виде архивов .zip, 7-zip, .rar или .gz gzip.
В настоящее время русскоязычные пользователи являются основной мишенью вредоносной кампании, однако объектами нападений становятся также жители других стран, в том числе США, Нидерландов, Швеции, Японии, Казахстана, Финляндии, Германии, Австрии и Испании.