Мошенники рассылают письма о «несоответствиях в декларациях» от имени НАПК

От имени НАПК рассылают мошеннические письма, фото: НАПК

https://racurs.ua/n213226-moshenniki-rassylaut-pisma-o-nesootvetstviyah-v-deklaraciyah-ot-imeni-napk.html

Ракурс

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у своєму Telegram-каналі повідомляє, що останнім часом фіксується поширення шахрайських електронних листів, які імітують офіційну розсилку агентства.

Зазначається, що такі листи надходять на особисті адреси суб'єктів декларування та містять інформацію про нібито виявлені розбіжності в деклараціях.

НАЗК опублікувало перелік ознак, які дозволяють розпізнати ймовірні шахрайські дії:

листи надходять з електронних адрес, які не належать НАЗК;

підписані від імені неіснуючого у структурі Агентства підрозділу;

містять посилання, які ведуть на сторонній ресурс, що зовні частково імітує офіційний сайт НАЗК, проте має відмінний інтерфейс та адресу;

містять заклик перейти за посиланням для «отримання інформації», «завантаження документів», «підтвердження даних» тощо.

У разі отримання таких листів не переходьте за посиланнями, не вводьте жодних даних і не завантажуйте файли. Зробіть скриншоти повідомлення, збережіть номер відправника або адресу електронної пошти тощо. Рекомендуємо також повідомити про шахрайську розсилку відповідальні підрозділи вашої організації, правоохоронні органи та НАЗК, — наголошують в агентстві.

У НАЗК наголошують, що офіційні повідомлення від НАЗК надходять виключно з домену @nazk.gov.ua ([email protected], [email protected]).