Происходит массовая рассылка фейковых электронных писем от БЭБ

https://racurs.ua/n212552-feykovye-pisma-s-trebovaniyami-predostavit-dokumenty-massirovanno-rassylaut-ot-imeni-beb.html

Ракурс

Зафіксовано масову розсилку фейкових електронних листів нібито від Бюро економічної безпеки.

Про це сьогодні, 11 березня, повідомила прес-служба БЕБ.

Листи надходять суб'єктам господарювання, установам та організаціям. У них містяться повідомлення про проведення документальної перевірки підприємства та вимога надати установчі, фінансові й податкові документи, — зазначили у БЕБ. — На псевдо офіційних бланках зазначаються вигадані вихідні номери, прізвища співробітників БЕБ та контактні дані.

Зазначається, що фейкові листи також містять архіви та додатки, які пропонується завантажити або відкрити для отримання електронної форми чи додаткової інформації.

Повідомляємо, що Бюро економічної безпеки України не видавало жодних розпоряджень щодо розсилки подібних листів та не надсилає суб'єктам господарювання електронні запити з вимогою надати установчі, фінансові чи податкові документи у такий спосіб, — наголошують у БЕБ. — У разі отримання подібних електронних листів просимо не відкривати вкладення, не завантажувати файли та не надавати жодних документів чи інформації у відповідь.

У БЕБ зазначають, що фейкові листи розсилають зі сторонніх email-адрес:

Наголошуємо, що всі співробітники Бюро економічної безпеки України користуються службовою електронною поштою виключно з доменом @esbu.gov.ua, а офіційні листи підписуються із застосуванням кваліфікованого електронного підпису.

У разі отримання таких фейкових листів їх рекомендують ігнорувати та повідомляти про їх отримання Департамент кіберполіції Національної поліції України та СБУ.